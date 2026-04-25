Rendez-vous aux Jardins La Brouette en Scène Broût-Vernet
Rendez-vous aux Jardins La Brouette en Scène Broût-Vernet samedi 6 juin 2026.
Broût-Vernet
Rendez-vous aux Jardins
La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous aux Jardins organisé par le ministère de la Culture,
Visite libre du jardin.
Stands et ateliers nature et environnement
Conférences les blessures des arbres les insectes utiles au jardins
Lecture de textes sur l’amour des jardins
.
La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com
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English :
Rendez-vous aux Jardins organized by the French Ministry of Culture,
Free visit of the garden.
Stands and workshops on nature and the environment
Conferences: tree injuries useful insects in gardens
Reading of texts on the love of gardens
L’événement Rendez-vous aux Jardins Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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