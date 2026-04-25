AMILO DIDEMO en concert La Brouette en Scène Broût-Vernet

Broût-Vernet

AMILO DIDEMO en concert

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

8 € + Adhésion à l’association 1€ par année civile

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Amilo Didemo compose en français un répertoire romantico-réaliste . Emmanuel Cholet (chant et guitare) et Franck Fafin (basse fretless) portent sur le monde un regard tendre et poétique sur des musiques chaloupées. Amilo Didemo nous sort de l’ordinaire

.

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com

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English :

Amilo Didemo composes a romantic-realist repertoire in French. Emmanuel Cholet (vocals and guitar) and Franck Fafin (fretless bass) take a tender, poetic look at the world through swaying music. Amilo Didemo takes us out of the ordinary

L’événement AMILO DIDEMO en concert Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Val de Sioule