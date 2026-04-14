Les insectes utiles au jardin, La Brouette en Scène, Broût-Vernet

Les insectes utiles au jardin Samedi 6 juin, 15h00 La Brouette en Scène Allier

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Conférence-débat sur les insectes utiles au jardin

Indispensables au jardin et alliés du jardiniers, insectes et autres arthropodes sont souvent méconnus ou mal perçus.

Cette conférence permet de les connaître et de les comprendre pour pouvoir les favoriser dans le plus grand respect de la biodiversité.

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne 03110 Broût-Vernet Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 45 40 13 https://labrouetteenscene.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 45 40 13 »}] Jardin viviers et d’agréments crée par des particuliers à partir d’une friche parking voitures possible le long de la route de Marmagne et de la D2009.

Balisage.

Conférence-débat sur les insectes utiles au jardin

©La Brouette en Scène