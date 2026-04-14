Visite-découverte du jardin de La Brouette en Scène, La Brouette en Scène, Broût-Vernet

Visite-découverte du jardin de La Brouette en Scène Samedi 6 juin, 09h30 La Brouette en Scène Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Stands et animations de la LPO

Stand et animations de l’ASNA ( Association des Sciences Naturelles de l’Allier )

Stand et animations des Jardiniers du Bourbonnais

Stand et animations sur le compostage

Hébergement nomade TIPI’K

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne 03110 Broût-Vernet Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 45 40 13 https://labrouetteenscene.fr/ Jardin viviers et d’agréments crée par des particuliers à partir d’une friche parking voitures possible le long de la route de Marmagne et de la D2009.

Balisage.

Stands et animations de la LPO

©La Brouette en Scène