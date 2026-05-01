Automobile & transition énergétique Centre Social La MAGIC Broût-Vernet
Automobile & transition énergétique Centre Social La MAGIC Broût-Vernet mercredi 20 mai 2026.
Broût-Vernet
Automobile & transition énergétique
Centre Social La MAGIC 28 rue de la Chaume Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Action de sensibilisation sur l’automobile et la transition énergétique, présentant des solutions pour se déplacer aujourd’hui et demain.
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Centre Social La MAGIC 28 rue de la Chaume Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 contact@lamagic.fr
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English :
Raising awareness of the automobile and the energy transition, presenting solutions for getting around today and tomorrow.
L’événement Automobile & transition énergétique Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Val de Sioule
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