Automobile & transition énergétique Centre Social La MAGIC Broût-Vernet

Broût-Vernet

Automobile & transition énergétique

Centre Social La MAGIC 28 rue de la Chaume Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Action de sensibilisation sur l’automobile et la transition énergétique, présentant des solutions pour se déplacer aujourd’hui et demain.

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Centre Social La MAGIC 28 rue de la Chaume Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 contact@lamagic.fr

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English :

Raising awareness of the automobile and the energy transition, presenting solutions for getting around today and tomorrow.

L’événement Automobile & transition énergétique Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Val de Sioule