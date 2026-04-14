La réaction des arbres face aux blessures, La Brouette en Scène, Broût-Vernet
La réaction des arbres face aux blessures, La Brouette en Scène, Broût-Vernet samedi 6 juin 2026.
La réaction des arbres face aux blessures Samedi 6 juin, 11h00 La Brouette en Scène Allier
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Conférence-débat sur la réaction des arbres aux blessures
par Jean-Marc MARAVAL, arboriste-grimpeur en retraite
Voir un arbre de l’intérieur nous renseigne sur son fonctionnement et les conséquences des plaies de taille, de blessure d’écorce ou de brûlure.
Une plaie en apparence superficielle l’est-elle ? Quels sont les signes d’alerte ? Faut-il badigeonner les plaies de taille ?
Visite de l’arbre et de ses tissus intérieurs pour y voir plus clair.
La Brouette en Scène 1 route de Marmagne 03110 Broût-Vernet Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 45 40 13 https://labrouetteenscene.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 45 40 13 »}] Jardin viviers et d’agréments crée par des particuliers à partir d’une friche parking voitures possible le long de la route de Marmagne et de la D2009.
Balisage.
Conférence-débat sur la réaction des arbres aux blessures
©La Brouette en Scène
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