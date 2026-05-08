Vide grenier Charpey
Vide grenier Charpey dimanche 24 mai 2026.
Charpey
Vide grenier
Centre du village Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez nombreux pour dénicher de bonnes affaires aux vide grenier et marché artisanal organisés par l’AFETA des lucioles. Des animations vous seront proposées telles que des balades à poneys, du tir à l’arc ou encore par les jeunes pompiers des deux rives.
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Centre du village Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lafetadeslucioles@gmail.com
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English :
Come one, come all to find bargains at the garage sale and craft market organized by AFETA des lucioles. There will also be entertainment on offer, including pony rides, archery and performances by the young firefighters from both sides of the river.
L’événement Vide grenier Charpey a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme
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