Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

Vide grenier

Place du 19 Mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide grenier réservé aux particuliers, avec restauration et buvette sur place. Véhicule interdit sur l’esplanade.

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Place du 19 Mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 03 26 39

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English :

Yard sale for private individuals only, with food and drinks available on site. No vehicles allowed on the esplanade.

L’événement Vide grenier Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche