Vide grenier Châteauneuf-de-Galaure
samedi 15 août 2026 · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
Vide grenier
Place du 19 Mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide grenier réservé aux particuliers, avec restauration et buvette sur place. Véhicule interdit sur l’esplanade.
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Place du 19 Mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 03 26 39
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English :
Yard sale for private individuals only, with food and drinks available on site. No vehicles allowed on the esplanade.
L’événement Vide grenier Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche