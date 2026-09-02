Informations pratiques

Cintegabelle

VIDE-GRENIER & CONCERT TRAD’

salle coluche Cintegabelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vide grenier du village !

Vide-Grenier & Concert Trad’ Cintegabelle

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Chineurs, amateurs de musique et épicuriens, rendez-vous le dimanche 4 octobre à Cintegabelle pour une journée festive et conviviale !

L’association Caminòc et le Syndicat d’Initiative s’associent pour vous proposer le grand Vide-Grenier du village, avec un rendez-up musical exceptionnel dans le cadre du Festival Occitania.

INFOS PRATIQUES

Dimanche 4 octobre 2026

Lieu Boulevard Puech & Salle Coluche, Cintegabelle

Restauration Buvette et petite restauration sur place toute la journée

CÔTÉ VIDE-GRENIER (Exposants)

Inscriptions obligatoires en ligne pour réserver votre emplacement

CÔTÉ CONCERT (Gratuit Festival Occitania)

Concert gratuit du Duo Bolbena (Myriam Jourdane & Maxime Juniet).

Laissez-vous porter par un répertoire chaleureux de chants et musiques à danser d’ici et d’ailleurs, revisités entre transmission orale et compositions originales.

Venez chiner, boire un coup et danser en famille ou entre amis ! .

salle coluche Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Village Yard Sale!

L’événement VIDE-GRENIER & CONCERT TRAD’ Cintegabelle a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE