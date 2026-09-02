VIDE-GRENIER & CONCERT TRAD’ Cintegabelle
dimanche 4 octobre 2026 · Cintegabelle
Informations pratiques
Cintegabelle
VIDE-GRENIER & CONCERT TRAD’
salle coluche Cintegabelle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Vide grenier du village !
Vide-Grenier & Concert Trad’ Cintegabelle
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Chineurs, amateurs de musique et épicuriens, rendez-vous le dimanche 4 octobre à Cintegabelle pour une journée festive et conviviale !
L’association Caminòc et le Syndicat d’Initiative s’associent pour vous proposer le grand Vide-Grenier du village, avec un rendez-up musical exceptionnel dans le cadre du Festival Occitania.
INFOS PRATIQUES
Dimanche 4 octobre 2026
Lieu Boulevard Puech & Salle Coluche, Cintegabelle
Restauration Buvette et petite restauration sur place toute la journée
CÔTÉ VIDE-GRENIER (Exposants)
Inscriptions obligatoires en ligne pour réserver votre emplacement
CÔTÉ CONCERT (Gratuit Festival Occitania)
Concert gratuit du Duo Bolbena (Myriam Jourdane & Maxime Juniet).
Laissez-vous porter par un répertoire chaleureux de chants et musiques à danser d’ici et d’ailleurs, revisités entre transmission orale et compositions originales.
Venez chiner, boire un coup et danser en famille ou entre amis ! .
salle coluche Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Village Yard Sale!
L’événement VIDE-GRENIER & CONCERT TRAD’ Cintegabelle a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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