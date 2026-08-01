AGENDA · Cuzion
Vide-grenier Cuzion
dimanche 9 août 2026 · Cuzion
Informations pratiques
Cuzion
Vide-grenier
La Jarrige Cuzion Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez chiner et passer une journée conviviale au village de la Jarrige à Cuzion.
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La Jarrige Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 40 77 07
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English :
Come browse for bargains and enjoy a fun-filled day in the village of La Jarrige-Cuzion.
L’événement Vide-grenier Cuzion a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse
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