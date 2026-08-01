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AGENDA · Cuzion

Vide-grenier Cuzion

dimanche 9 août 2026 · Cuzion

Vide-grenier Cuzion

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
La Jarrige
Ville
36190 Cuzion
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Cuzion

Vide-grenier

La Jarrige Cuzion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez chiner et passer une journée conviviale au village de la Jarrige à Cuzion.
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La Jarrige Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 40 77 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse for bargains and enjoy a fun-filled day in the village of La Jarrige-Cuzion.

L’événement Vide-grenier Cuzion a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse

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