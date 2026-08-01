Informations pratiques

Cuzion

Vide-grenier

La Jarrige Cuzion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez chiner et passer une journée conviviale au village de la Jarrige à Cuzion.

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La Jarrige Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 40 77 07

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English :

Come browse for bargains and enjoy a fun-filled day in the village of La Jarrige-Cuzion.

L’événement Vide-grenier Cuzion a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse