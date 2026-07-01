Vide grenier Dammarie-en-Puisaye
dimanche 26 juillet 2026 · Dammarie-en-Puisaye
Informations pratiques
Dammarie-en-Puisaye
Vide grenier
Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Ce vide grenier se trouve derrière la mairie avec restauration et buvette sur place
Ouvert à tous à partir de 6h00 au prix de 1€ le mètre linéaire. .
Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 97 41 85
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English :
This garage sale is located behind City Hall, with food and drinks available on site.
L’événement Vide grenier Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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