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Vide grenier Dammarie-en-Puisaye

dimanche 26 juillet 2026 · Dammarie-en-Puisaye

Vide grenier Dammarie-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue de la Mairie
Ville
45420 Dammarie-en-Puisaye
Département
Loiret
Tarif

Dammarie-en-Puisaye

Vide grenier

Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Ce vide grenier se trouve derrière la mairie avec restauration et buvette sur place
Ouvert à tous à partir de 6h00 au prix de 1€ le mètre linéaire.   .

Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 97 41 85 

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English :

This garage sale is located behind City Hall, with food and drinks available on site.

L’événement Vide grenier Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

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