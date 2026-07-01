Informations pratiques

Dammarie-en-Puisaye

Vide grenier

Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Ce vide grenier se trouve derrière la mairie avec restauration et buvette sur place

Ouvert à tous à partir de 6h00 au prix de 1€ le mètre linéaire. .

Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 97 41 85

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English :

This garage sale is located behind City Hall, with food and drinks available on site.

L’événement Vide grenier Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX