Vide-grenier dans la cour du 5 rue du Ballet à St-Félix, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

Informations pratiques

Vide-grenier dans la cour du 5 rue du Ballet à St-Félix Dimanche 6 septembre, 09h30 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Entrée libre – Emplacement à 8€/2mètres linéaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T09:30:00+02:00 – 2026-09-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-06T09:30:00+02:00 – 2026-09-06T17:30:00+02:00

L’association du Nouveau Studio Théâtre organise un 2e vide-grenier dans sa cour extérieure ! Un espace chaleureux qui se veut ouvert sur le quartier et dans lequel prennent parfois place des propositions artistiques.

Ce dim. 6 sept., 50 emplacements vous sont proposés, répartis entre l’avant et l’arrière cour du lieu. Déchargement à l’extérieur dans un espace dédié à -30M (l’accès à la cour est piétonnisé).

Un bar sera ouvert sur place et des sanitaires seront accessibles.

Une installation curieuse sera proposée par l’artiste Jonathan Poulet !

[En cas d’évènement complet, nous ouvrons une liste d’attente, écrivez-nous pour vous inscrire !]

Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.nouveaustudiotheatre.com/vide-greniers »}]

La cour du Nouveau Studio Théâtre fait la part belle au ré-emploi!

©NouveauStudioThéâtre