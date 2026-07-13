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Vide-grenier de Beaulieu Cour des Verdiaux Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Cour des Verdiaux · Nantes

Vide-grenier de Beaulieu Cour des Verdiaux Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Cour des Verdiaux
Adresse
Cour des Verdiaux 44200 Nantes
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
exposants (sur réservation), visite libre Tarifs emplacements :- 3 mètres : 7 euros ; 5 euros (carte blanche).- 6 mètres : 12 euros ; 10 euros (carte blanche).

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 09:00 – 18:00
Gratuit : non exposants (sur réservation), visite libre Tarifs emplacements :- 3 mètres : 7 euros ; 5 euros (carte blanche).- 6 mètres : 12 euros ; 10 euros (carte blanche). Tout public 

Venez à la rencontre des exposants et peut-être faire une bonne affaire dans un esprit convivial et chaleureux.Animations et restauration sur place.

Cour des Verdiaux Nantes 44021
0661836672


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