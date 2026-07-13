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Vide-grenier de Beaulieu Cour des Verdiaux Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Cour des Verdiaux · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 09:00 – 18:00
Gratuit : non exposants (sur réservation), visite libre Tarifs emplacements :- 3 mètres : 7 euros ; 5 euros (carte blanche).- 6 mètres : 12 euros ; 10 euros (carte blanche). Tout public
Venez à la rencontre des exposants et peut-être faire une bonne affaire dans un esprit convivial et chaleureux.Animations et restauration sur place.
Cour des Verdiaux Nantes 44021
0661836672
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