UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Vide-grenier de Beaulieu, Cour des Verdiaux, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Cour des Verdiaux · Nantes

Vide-grenier de Beaulieu, Cour des Verdiaux, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Cour des Verdiaux
Adresse
Cour des Verdiaux 44200 Nantes
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
exposants (sur réservation), visite libre

Vide-grenier de Beaulieu Samedi 12 septembre, 09h00 Cour des Verdiaux Loire-Atlantique

exposants (sur réservation), visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Venez à la rencontre des exposants et peut-être faire une bonne affaire dans un esprit convivial et chaleureux.
Animations et restauration sur place.

Cour des Verdiaux Cour des Verdiaux 44200 Nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « beaulieu.en.action@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661836672 »}]
Vide grenier de quartier non professionnel

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)