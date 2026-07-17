Vide-grenier de Beaulieu, Cour des Verdiaux, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Cour des Verdiaux · Nantes
Informations pratiques
Vide-grenier de Beaulieu Samedi 12 septembre, 09h00 Cour des Verdiaux Loire-Atlantique
exposants (sur réservation), visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Venez à la rencontre des exposants et peut-être faire une bonne affaire dans un esprit convivial et chaleureux.
Animations et restauration sur place.
Cour des Verdiaux Cour des Verdiaux 44200 Nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « beaulieu.en.action@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661836672 »}]
Vide grenier de quartier non professionnel
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Cours d’été Pilates et Stretching Postural – Umaneha, Dalby Sport-Santé, Nantes 17 juillet 2026
- Soirée – Guinguette estivale, Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD, Nantes 17 juillet 2026
- Unicycle show, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 17 juillet 2026
- FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes 17 juillet 2026
- MATINÉE BIEN-ÊTRE Le Ripaillon Nantes 18 juillet 2026