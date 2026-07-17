Vide-grenier de Beaulieu, Cour des Verdiaux, Nantes

Informations pratiques

Vide-grenier de Beaulieu Samedi 12 septembre, 09h00 Cour des Verdiaux Loire-Atlantique

exposants (sur réservation), visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Venez à la rencontre des exposants et peut-être faire une bonne affaire dans un esprit convivial et chaleureux.

Animations et restauration sur place.

Cour des Verdiaux Cour des Verdiaux 44200 Nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « beaulieu.en.action@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661836672 »}]

Vide grenier de quartier non professionnel