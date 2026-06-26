Vide grenier de la fête d’automne Espalion
Vide grenier de la fête d’automne Espalion dimanche 20 septembre 2026.
Espalion
Vide grenier de la fête d’automne
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Lors de la fête d’automne, le comité d’animations organise son vide-grenier au foirail. Restauration et buvette sur place
.
Espalion 12500 Aveyron Occitanie comite.espafolies@outlook.fr
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English :
During the Fall Festival, the Events Committee is hosting a yard sale at the fairgrounds. Food and refreshments will be available on site.
L’événement Vide grenier de la fête d’automne Espalion a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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