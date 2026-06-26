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Vide grenier de la fête d’automne Espalion

Vide grenier de la fête d’automne Espalion

Vide grenier de la fête d’automne Espalion dimanche 20 septembre 2026.

Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Tarif

Espalion

Vide grenier de la fête d’automne

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Lors de la fête d’automne, le comité d’animations organise son vide-grenier au foirail. Restauration et buvette sur place
  .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie   comite.espafolies@outlook.fr

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English :

During the Fall Festival, the Events Committee is hosting a yard sale at the fairgrounds. Food and refreshments will be available on site.

L’événement Vide grenier de la fête d’automne Espalion a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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