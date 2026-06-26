Espalion

Vide grenier de la fête d’automne

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Lors de la fête d’automne, le comité d’animations organise son vide-grenier au foirail. Restauration et buvette sur place

.

Espalion 12500 Aveyron Occitanie comite.espafolies@outlook.fr

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English :

During the Fall Festival, the Events Committee is hosting a yard sale at the fairgrounds. Food and refreshments will be available on site.

L’événement Vide grenier de la fête d’automne Espalion a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)