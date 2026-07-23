Vide grenier de la mare aux moines Chartres
dimanche 20 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Vide grenier de la mare aux moines
Rue de la Mare aux Moines Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Un vide grenier aura lieu au quartier la mare aux moines de 8h à 18h, le 20 septembre.
.
Rue de la Mare aux Moines Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mamquartier@gmail.com
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English :
A yard sale will be held in the La Mare aux Moines neighborhood from 8 a.m. to 6 p.m. on September 20.
L’événement Vide grenier de la mare aux moines Chartres a été mis à jour le 2026-07-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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