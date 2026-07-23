Informations pratiques

Chartres

Vide grenier de la mare aux moines

Rue de la Mare aux Moines Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Un vide grenier aura lieu au quartier la mare aux moines de 8h à 18h, le 20 septembre.

.

Rue de la Mare aux Moines Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mamquartier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A yard sale will be held in the La Mare aux Moines neighborhood from 8 a.m. to 6 p.m. on September 20.

L’événement Vide grenier de la mare aux moines Chartres a été mis à jour le 2026-07-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES