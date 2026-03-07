Vide grenier de la rentrée Monts
samedi 12 septembre 2026 · Monts
Informations pratiques
Monts
Vide grenier de la rentrée
17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
vide‑grenier de la rentrée
Samedi 12 septembre 2026 — Salle Jean Cocteau, Monts.
Tous les bénéfices seront reversés à l’école Joseph Daumain pour financer les projets pédagogiques.
Venez chiner et soutenir l’école !
L’association des parents d’élèves C’est Monts Ecole organise un vide‑grenier de la rentrée:
Samedi 12 septembre 2026 — Salle Jean Cocteau, Monts.
Tous les bénéfices seront reversés à l’école Joseph Daumain pour financer les projets pédagogiques.
Installation exposants 7h15–8h (au‑delà, place donnée à la liste d’attente).
Venez chiner et soutenir l’école ! .
17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cestmontsecole@gmail.com
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English :
5th EDITION FAMILY GARDEN VACUUM
Saturday, March 7, 2026
Open to the public: 8:15 a.m. to 5 p.m
Admission: FREE
Catering and refreshments on site
L’événement Vide grenier de la rentrée Monts a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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