Informations pratiques

Monts

Vide grenier de la rentrée

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

vide‑grenier de la rentrée

Samedi 12 septembre 2026 — Salle Jean Cocteau, Monts.

Tous les bénéfices seront reversés à l’école Joseph Daumain pour financer les projets pédagogiques.

Venez chiner et soutenir l’école !

L’association des parents d’élèves C’est Monts Ecole organise un vide‑grenier de la rentrée:

Samedi 12 septembre 2026 — Salle Jean Cocteau, Monts.

Tous les bénéfices seront reversés à l’école Joseph Daumain pour financer les projets pédagogiques.

Installation exposants 7h15–8h (au‑delà, place donnée à la liste d’attente).

Venez chiner et soutenir l’école ! .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cestmontsecole@gmail.com

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English :

5th EDITION FAMILY GARDEN VACUUM

Saturday, March 7, 2026

Open to the public: 8:15 a.m. to 5 p.m

Admission: FREE

Catering and refreshments on site

L’événement Vide grenier de la rentrée Monts a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme