Informations pratiques

Monts

Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Candé

Route du Ripault Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Domaine de Candé est la représentation parfaite de la vie des années 30 dans un château ! Plus de 20 salles entièrement meublées, luxe, modernité absolue. Ouverture exceptionnelle des cuisines historiques du château.

Le Domaine de Candé est la représentation parfaite de la vie des années 30 dans un château ! Plus de 20 salles entièrement meublées, luxe, glamour, modernité absolue, gymnase privé, orgue Skinner & un parc de 230 hectares aux arbres centenaires parsemé d’aires de jeux patrimoniales, d’un potager biologique, d’un verger de variétés anciennes et de sentiers de randonnées !

Visite commentée exceptionnelle des cuisines historiques habituellement fermées au public à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h, le samedi et le dimanche. .

Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr

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English :

The Domaine de Candé is the perfect representation of 1930s life in a château! Over 20 fully furnished rooms, luxury, glamour, absolute modernity, private gymnasium, Skinner organ & a 230-hectare park with century-old trees, heritage playgrounds, an organic vegetable garden, and more

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Candé Monts a été mis à jour le 2026-08-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme