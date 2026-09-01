Informations pratiques

Monts

Rand’Orientation au Domaine de Candé

Domaine de Candé Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Rand’Orientation

Partez à la découvert du Domaine grâce à ce rallye énigmes non chronométré et adapté à tous, où vous devrez découvrir des balises, répondre à des questions et trouver des repères tout en suivant un parcours défini.

Rand’Orientation

Partez à la découvert du Domaine grâce à ce rallye énigmes non chronométré et adapté à tous, où vous devrez découvrir des balises, répondre à des questions et trouver des repères tout en suivant un parcours défini. Vous découvrirez différents stands sur votre chemin, pour vous informer sur votre alimentation, la protection de votre peau et le dépistage des cancers.

Rendez-vous Dimanche 13 SEPTEMBRE de 09H00 à 13H00.

GRATUIT OUVERT A TOUS.

Organisé par le CORT37

Inscriptions l.touraine@cort37.fr .

Domaine de Candé Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 l.touraine@cort37.fr

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English :

Orienteering

Set out to explore the estate with this non-timed puzzle scavenger hunt suitable for all ages, where you’ll need to find markers, answer questions, and find landmarks while following a set route.

L’événement Rand’Orientation au Domaine de Candé Monts a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme