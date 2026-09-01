Rand’Orientation au Domaine de Candé Monts
dimanche 13 septembre 2026 · Monts
Informations pratiques
Monts
Rand’Orientation au Domaine de Candé
Domaine de Candé Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Rand’Orientation
Partez à la découvert du Domaine grâce à ce rallye énigmes non chronométré et adapté à tous, où vous devrez découvrir des balises, répondre à des questions et trouver des repères tout en suivant un parcours défini.
Rand’Orientation
Partez à la découvert du Domaine grâce à ce rallye énigmes non chronométré et adapté à tous, où vous devrez découvrir des balises, répondre à des questions et trouver des repères tout en suivant un parcours défini. Vous découvrirez différents stands sur votre chemin, pour vous informer sur votre alimentation, la protection de votre peau et le dépistage des cancers.
Rendez-vous Dimanche 13 SEPTEMBRE de 09H00 à 13H00.
GRATUIT OUVERT A TOUS.
Organisé par le CORT37
Inscriptions l.touraine@cort37.fr .
Domaine de Candé Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 l.touraine@cort37.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orienteering
Set out to explore the estate with this non-timed puzzle scavenger hunt suitable for all ages, where you’ll need to find markers, answer questions, and find landmarks while following a set route.
L’événement Rand’Orientation au Domaine de Candé Monts a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Monts (Indre-et-Loire)
- Vide grenier de la rentrée Monts 12 septembre 2026
- Soirée de l’Équinoxe Monts 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine au Domaine de Candé Monts 19 septembre 2026
- Visite libre du Domaine de Candé, Domaine de Candé, Monts 19 septembre 2026
- Spectacle Trash! Monts 3 octobre 2026