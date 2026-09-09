VIDE GRENIER de la Rentrée, Parc de l’EHPAD Village Terre Nègre, Bordeaux

Informations pratiques

VIDE GRENIER de la Rentrée Dimanche 27 septembre, 09h00 Parc de l’EHPAD Village Terre Nègre Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Venez participer au deuxième Vide Grenier de la rentrée organisé par l’ALDJ et l’EHPAD Village Terre Nègre.

Un évènement intergénérationnel, convivial et festif où bon nombre des habitants du quartier viendront chiner (1200 visiteurs en 2025).

Des surprises au niveau animations et pauses musicales.

Belles rencontres, échanges intergénérationnels et bonnes affaires garantis!!!

Parc de l’EHPAD Village Terre Nègre 95 rue Ernest Renan 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-david-johnston-lagrange-albert-barraud-naujac/evenements/vide-grenier-de-la-rentree-1 »}, {« type »: « email », « value »: « aldjcmf@gmail.com »}]

Venez participer au deuxième Vide Grenier de la rentrée organisé par l’ALDJ et l’EHPAD Village Terre Nègre. Un évènement intergénérationnel, convivial, festif et bonnes affaires !! vide grenier chiner saint seurin fondaudège