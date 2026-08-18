UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Vide-grenier de la rue Léon Jamin Rue Léon Jamin Nantes

dimanche 6 septembre 2026 · Rue Léon Jamin · Nantes

Vide-grenier de la rue Léon Jamin Rue Léon Jamin Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Rue Léon Jamin
Adresse
Rue Léon Jamin 44000
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
10 € les deux mètres linéaires / Gratuit visiteurs

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 09:00 – 18:00
Gratuit : oui 10 € les deux mètres linéaires / Gratuit visiteurs Tout public 

Organisé par l’association de la rue Léon JaminSur place vous retrouverez buvette, sandwichs, et vos commerçants ouverts !Infos et inscriptions

Rue Léon Jamin Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-rue-leon-jamin-a-nantes/evenements/vide-grenier-2026


Afficher la carte du lieu Rue Léon Jamin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)