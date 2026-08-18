Vide-grenier de la rue Léon Jamin Rue Léon Jamin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 09:00 – 18:00

Gratuit : oui 10 € les deux mètres linéaires / Gratuit visiteurs Tout public

Organisé par l’association de la rue Léon JaminSur place vous retrouverez buvette, sandwichs, et vos commerçants ouverts !Infos et inscriptions

Rue Léon Jamin Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-rue-leon-jamin-a-nantes/evenements/vide-grenier-2026



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