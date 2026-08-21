Vide-grenier de la rue Léon Jamin, Rue Léon Jamin, Nantes
dimanche 6 septembre 2026 · Rue Léon Jamin · Nantes
Informations pratiques
Vide-grenier de la rue Léon Jamin Dimanche 6 septembre, 09h00 Rue Léon Jamin Loire-Atlantique
10 € les deux mètres linéaires / Gratuit visiteurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00
Organisé par l’association de la rue Léon Jamin
Sur place vous retrouverez buvette, sandwichs, et vos commerçants ouverts !
Infos et inscriptions
Rue Léon Jamin Rue Léon Jamin 44000 Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-rue-leon-jamin-a-nantes/evenements/vide-grenier-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « rueleonjamin@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-rue-leon-jamin-a-nantes/evenements/vide-grenier-2026 »}]
C’est l’heure du vide-grenier annuel de la rue Léon Jamin !
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