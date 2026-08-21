Vide-grenier de la rue Léon Jamin, Rue Léon Jamin, Nantes

Informations pratiques

Vide-grenier de la rue Léon Jamin Dimanche 6 septembre, 09h00 Rue Léon Jamin Loire-Atlantique

10 € les deux mètres linéaires / Gratuit visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

Organisé par l’association de la rue Léon Jamin

Sur place vous retrouverez buvette, sandwichs, et vos commerçants ouverts !

Infos et inscriptions

Rue Léon Jamin Rue Léon Jamin 44000 Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-rue-leon-jamin-a-nantes/evenements/vide-grenier-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « rueleonjamin@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-rue-leon-jamin-a-nantes/evenements/vide-grenier-2026 »}]

C’est l’heure du vide-grenier annuel de la rue Léon Jamin !