Informations pratiques

Argences en Aubrac

Vide-grenier de Lacalm

Lacalm Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er août, toute la journée, profitez du vide-grenier de Lacalm !

Buvette,

Repas Aligot saucisse à emporter, préparé par le comité des fêtes de Lacalm (10€/pers.),

Emplacements gratuits Inscriptions et Informations auprès de la maison communale de Lacalm au 05 65 44 30 12 ou lacalm@argencesenaubrac.fr. .

Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, August 1, all day long—come enjoy the Lacalm yard sale!

L’événement Vide-grenier de Lacalm Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)