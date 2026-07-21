Vide-grenier de Lacalm Argences en Aubrac
samedi 1 août 2026 · Argences en Aubrac
Informations pratiques
Argences en Aubrac
Vide-grenier de Lacalm
Lacalm Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 1er août, toute la journée, profitez du vide-grenier de Lacalm !
Buvette,
Repas Aligot saucisse à emporter, préparé par le comité des fêtes de Lacalm (10€/pers.),
Emplacements gratuits Inscriptions et Informations auprès de la maison communale de Lacalm au 05 65 44 30 12 ou lacalm@argencesenaubrac.fr. .
Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie
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English :
Saturday, August 1, all day long—come enjoy the Lacalm yard sale!
L’événement Vide-grenier de Lacalm Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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