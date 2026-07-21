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AGENDA · Argences en Aubrac

Vide-grenier de Lacalm Argences en Aubrac

samedi 1 août 2026 · Argences en Aubrac

Vide-grenier de Lacalm Argences en Aubrac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Lacalm
Ville
12210 Argences en Aubrac
Département
Aveyron
Tarif

Argences en Aubrac

Vide-grenier de Lacalm

Lacalm Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Samedi 1er août, toute la journée, profitez du vide-grenier de Lacalm !
Buvette,
Repas Aligot saucisse à emporter, préparé par le comité des fêtes de Lacalm (10€/pers.),
Emplacements gratuits Inscriptions et Informations auprès de la maison communale de Lacalm au 05 65 44 30 12 ou lacalm@argencesenaubrac.fr.   .

Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie  

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English :

Saturday, August 1, all day long—come enjoy the Lacalm yard sale!

L’événement Vide-grenier de Lacalm Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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