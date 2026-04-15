Vide-grenier de l’Ascension Ahun
Vide-grenier de l’Ascension Ahun jeudi 14 mai 2026.
Ahun
Vide-grenier de l’Ascension
Gare de Busseau sur Creuse Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Brocante de l’ascension, emplacement 1€ le mètre linéaire sur réservation (4 mètres minimum) avant le 8 mai. Animation musicale, buvette et restauration. .
Gare de Busseau sur Creuse Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 94 47 23
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English : Vide-grenier de l’Ascension
L’événement Vide-grenier de l’Ascension Ahun a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme
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