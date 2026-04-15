Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier de l’Ascension Ahun

Vide-grenier de l’Ascension Ahun

Vide-grenier de l’Ascension Ahun jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Gare de Busseau sur Creuse

Ville : 23150 Ahun

Département : Creuse

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Ahun

Vide-grenier de l’Ascension

Gare de Busseau sur Creuse Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Brocante de l’ascension, emplacement 1€ le mètre linéaire sur réservation (4 mètres minimum) avant le 8 mai. Animation musicale, buvette et restauration.   .

Gare de Busseau sur Creuse Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 94 47 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier de l’Ascension

L’événement Vide-grenier de l’Ascension Ahun a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Ahun (Creuse)