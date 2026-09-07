AGENDA · Villeurbanne
Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine, Place Wilson, Villeurbanne
samedi 19 septembre 2026 · Place Wilson · Villeurbanne
Informations pratiques
Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine Samedi 19 septembre, 08h00 Place Wilson Rhône
Sur inscription les mercredis et samedis du 22/08 au 16/09/2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine, samedi 19 septembre 2026, place Wilson, de 8h à 20h.
Place Wilson Place Wilson 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0695266873 »}]
Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine
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