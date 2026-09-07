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Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine, Place Wilson, Villeurbanne

samedi 19 septembre 2026 · Place Wilson · Villeurbanne

Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine, Place Wilson, Villeurbanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Wilson
Adresse
Place Wilson 69100 Villeurbanne
Ville
69100 Villeurbanne
Département
Rhône
Tarif
Sur inscription les mercredis et samedis du 22/08 au 16/09/2026

Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine Samedi 19 septembre, 08h00 Place Wilson Rhône

Sur inscription les mercredis et samedis du 22/08 au 16/09/2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine, samedi 19 septembre 2026, place Wilson, de 8h à 20h.

Place Wilson Place Wilson 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0695266873 »}]
Vide grenier de l’association La Certitude Al Yaquine

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