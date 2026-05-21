Villefranche-de-Rouergue

Vide grenier de l’école de la Chartreuse

Rue des Pervenches Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

L’emplacement (2m linéaires)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le groupe scolaire de la Chartreuse organise un vide-greniers dans la cour de l’école.

Installation des exposants à 8h15 (Tarif exposants: 8 euros l’emplacement, 2 m linéaire).

Buvette et petite restauration.

Réservation au 0787785736 ou au 0646774220. 8 .

Rue des Pervenches Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 46 77 42 20

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English :

The Chartreuse school group organizes a garage sale in the school yard.

L’événement Vide grenier de l’école de la Chartreuse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)