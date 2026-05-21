Vide grenier de l’école de la Chartreuse Villefranche-de-Rouergue
Vide grenier de l’école de la Chartreuse Villefranche-de-Rouergue samedi 6 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Vide grenier de l’école de la Chartreuse
Rue des Pervenches Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
L’emplacement (2m linéaires)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le groupe scolaire de la Chartreuse organise un vide-greniers dans la cour de l’école.
Installation des exposants à 8h15 (Tarif exposants: 8 euros l’emplacement, 2 m linéaire).
Buvette et petite restauration.
Réservation au 0787785736 ou au 0646774220. 8 .
Rue des Pervenches Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 46 77 42 20
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English :
The Chartreuse school group organizes a garage sale in the school yard.
L’événement Vide grenier de l’école de la Chartreuse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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