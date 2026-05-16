Vide-grenier de l’école élémentaire Joliot Curie Place du Champ de Foire Saint-Junien

Saint-Junien

Vide-grenier de l’école élémentaire Joliot Curie

Place du Champ de Foire Avenue Henri Barbusse Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Faites de bonnes affaires et profitez d’un moment convivial lors du vide-grenier organisé par l’école élémentaire Joliot Curie à Saint-Junien. Chineurs passionnés, amateurs d’objets anciens, familles en quête de trouvailles ou simples curieux pourront flâner entre les stands à la recherche de trésors, vêtements, jouets, livres, décoration ou objets du quotidien.

Dans une ambiance chaleureuse et animée, cette manifestation est l’occasion parfaite de partager un agréable moment en famille ou entre amis tout en soutenant la vie de l’école. Une restauration et une buvette seront proposées sur place pour prolonger la journée dans la bonne humeur.

Les exposants souhaitant participer doivent obligatoirement s’inscrire au préalable. .

Place du Champ de Foire Avenue Henri Barbusse Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 59 91 videgrenierjoliot@gmail.com

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English : Vide-grenier de l’école élémentaire Joliot Curie

L’événement Vide-grenier de l’école élémentaire Joliot Curie Saint-Junien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin