vide grenier de l’école St Joseph Place des droits de l’homme Bas-en-Basset

dimanche 18 octobre 2026 · Place des droits de l'homme · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

vide grenier de l’école St Joseph

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 06:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

3ème vide grenier de l’école Saint-Joseph, organisé par l’APEL.

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Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

The 3rd Saint-Joseph School Yard Sale, organized by the APEL.

L’événement vide grenier de l’école St Joseph Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron