vide grenier de l’école St Joseph Place des droits de l’homme Bas-en-Basset
dimanche 18 octobre 2026 · Place des droits de l'homme · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
vide grenier de l’école St Joseph
Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 06:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
3ème vide grenier de l’école Saint-Joseph, organisé par l’APEL.
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Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
The 3rd Saint-Joseph School Yard Sale, organized by the APEL.
L’événement vide grenier de l’école St Joseph Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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