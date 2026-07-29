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AGENDA · Bas-en-Basset

vide grenier de l’école St Joseph Place des droits de l’homme Bas-en-Basset

dimanche 18 octobre 2026 · Place des droits de l'homme · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Place des droits de l'homme
Adresse
Espace Fabro
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

vide grenier de l’école St Joseph

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 06:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

3ème vide grenier de l’école Saint-Joseph, organisé par l’APEL.
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Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

The 3rd Saint-Joseph School Yard Sale, organized by the APEL.

L’événement vide grenier de l’école St Joseph Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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