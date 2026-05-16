Vide Grenier de l’OGEC St Joseph Rue des Écholères Jard-sur-Mer
Vide Grenier de l’OGEC St Joseph Rue des Écholères Jard-sur-Mer dimanche 12 juillet 2026.
Jard-sur-Mer
Vide Grenier de l’OGEC St Joseph
Rue des Écholères Parking Place des Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
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Rue des Écholères Parking Place des Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 95 83 24 52 ogecfetes@gmail.com
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English :
L’événement Vide Grenier de l’OGEC St Joseph Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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