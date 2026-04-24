Vide-grenier de T’Impa Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Vide-grenier de T’Impa

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez au vide-grenier organisé le dimanche 3 mai à Ancenis-Saint-Géréon.

Organisé par T’IMPA allons-y pour le Bénin. .

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 60 33 73 90 assotimpa@gmail.com

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English :

Come along to the garage sale on Sunday May 3 in Ancenis-Saint-Géréon.

L’événement Vide-grenier de T’Impa Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis