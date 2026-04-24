Vide-grenier de T’Impa Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Vide-grenier de T’Impa Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon dimanche 3 mai 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Vide-grenier de T’Impa
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Venez au vide-grenier organisé le dimanche 3 mai à Ancenis-Saint-Géréon.
Organisé par T’IMPA allons-y pour le Bénin. .
Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 60 33 73 90 assotimpa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to the garage sale on Sunday May 3 in Ancenis-Saint-Géréon.
L’événement Vide-grenier de T’Impa Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon 24 avril 2026
- Dîner spectacle Théâtre d’impro Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 25 avril 2026
- Sport en famille Complexe sportif du Pressoir Rouge Ancenis-Saint-Géréon 26 avril 2026
- Spectacle de variétés Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon 26 avril 2026
- Concours de puzzle Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon 26 avril 2026