Angoulême

Vide-Grenier de Victor Hugo

Place Victor Hugo Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le comité de quartier Victor Hugo organise son Vide-Grenier du 1er Mai, de quoi faire de belles affaires.

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Place Victor Hugo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine comite.quartier.victorhugo@gmail.com

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English :

The Victor Hugo neighborhood committee is organizing its May 1st Garage Sale, a great opportunity to pick up some bargains.

L’événement Vide-Grenier de Victor Hugo Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême