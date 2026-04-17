Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-Grenier de Victor Hugo Angoulême

Vide-Grenier de Victor Hugo Angoulême vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place Victor Hugo

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Angoulême

Vide-Grenier de Victor Hugo

Place Victor Hugo Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Le comité de quartier Victor Hugo organise son Vide-Grenier du 1er Mai, de quoi faire de belles affaires.
  .

Place Victor Hugo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine   comite.quartier.victorhugo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Victor Hugo neighborhood committee is organizing its May 1st Garage Sale, a great opportunity to pick up some bargains.

L’événement Vide-Grenier de Victor Hugo Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Angoulême (Charente)