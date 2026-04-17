Vide-Grenier de Victor Hugo Angoulême
Vide-Grenier de Victor Hugo Angoulême vendredi 1 mai 2026.
Angoulême
Vide-Grenier de Victor Hugo
Place Victor Hugo Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le comité de quartier Victor Hugo organise son Vide-Grenier du 1er Mai, de quoi faire de belles affaires.
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Place Victor Hugo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine comite.quartier.victorhugo@gmail.com
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English :
The Victor Hugo neighborhood committee is organizing its May 1st Garage Sale, a great opportunity to pick up some bargains.
L’événement Vide-Grenier de Victor Hugo Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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