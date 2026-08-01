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Vide-grenier des Fêtes d’Ychoux Ychoux

dimanche 16 août 2026 · Ychoux

Vide-grenier des Fêtes d’Ychoux Ychoux

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
40160 Ychoux
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ychoux

Vide-grenier des Fêtes d’Ychoux

Salle polyvalente Ychoux Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-08-16

3 € le mètre linéaire   .

Salle polyvalente Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 89 11 73 

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English : Vide-grenier des Fêtes d’Ychoux

L’événement Vide-grenier des Fêtes d’Ychoux Ychoux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Grands Lacs

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