Informations pratiques

Ychoux

Vide-grenier des Fêtes d’Ychoux

Salle polyvalente Ychoux Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

3 € le mètre linéaire .

Salle polyvalente Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 89 11 73

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English : Vide-grenier des Fêtes d’Ychoux

L’événement Vide-grenier des Fêtes d’Ychoux Ychoux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Grands Lacs