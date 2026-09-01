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AGENDA · Thézan-lès-Béziers

VIDE GRENIER DU CLUB DE FOOTBALL DE THEZAN Thézan-lès-Béziers

dimanche 13 septembre 2026 · Thézan-lès-Béziers

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Impasse des Masselettes
Ville
34490 Thézan-lès-Béziers
Département
Hérault
Tarif
0 0

Thézan-lès-Béziers

VIDE GRENIER DU CLUB DE FOOTBALL DE THEZAN

Impasse des Masselettes Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

VIDE GRENIER de la rentrée sur le parking de Super U.
– Réservation obligaoire pour les exposants (à 05h30)
– Accès grauit pour les Visiteurs
Buvette et Snack sur place
  .

Impasse des Masselettes Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 82 76 64 97  oftsg@wanadoo.fr

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English :

Back-to-School Yard Sale in the Super U parking lot.
– Reservations required for vendors (by 5:30 a.m.)
– Free admission for visitors
Refreshments and snacks available on site

L’événement VIDE GRENIER DU CLUB DE FOOTBALL DE THEZAN Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT AVANT-MONTS

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