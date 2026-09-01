VIDE GRENIER DU CLUB DE FOOTBALL DE THEZAN Thézan-lès-Béziers
dimanche 13 septembre 2026 · Thézan-lès-Béziers
Informations pratiques
Thézan-lès-Béziers
VIDE GRENIER DU CLUB DE FOOTBALL DE THEZAN
Impasse des Masselettes Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
VIDE GRENIER de la rentrée sur le parking de Super U.
– Réservation obligaoire pour les exposants (à 05h30)
– Accès grauit pour les Visiteurs
Buvette et Snack sur place
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Impasse des Masselettes Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 82 76 64 97 oftsg@wanadoo.fr
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English :
Back-to-School Yard Sale in the Super U parking lot.
– Reservations required for vendors (by 5:30 a.m.)
– Free admission for visitors
Refreshments and snacks available on site
L’événement VIDE GRENIER DU CLUB DE FOOTBALL DE THEZAN Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT AVANT-MONTS
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