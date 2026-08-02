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Vide-grenier du quartier Copernic Nantes

dimanche 13 septembre 2026 · Nantes

Vide-grenier du quartier Copernic Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00
Adresse
rue Copernic
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 08:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le célèbre vide-grenier du Quartier Copernic, organisé par les commerçants, se déroulera cette année le dimanche 13 septembre dans les rues Copernic, Cassini, Racine, Kléber.Les inscriptions sont ouvertes sur Hello Asso???? Encore plus de vide-greniers !

Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-du-quartier-copernic/evenements/vide-grenier-quartier-copernic-2026


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