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Vide-grenier du quartier Copernic Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 08:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Le célèbre vide-grenier du Quartier Copernic, organisé par les commerçants, se déroulera cette année le dimanche 13 septembre dans les rues Copernic, Cassini, Racine, Kléber.Les inscriptions sont ouvertes sur Hello Asso???? Encore plus de vide-greniers !
Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-du-quartier-copernic/evenements/vide-grenier-quartier-copernic-2026
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