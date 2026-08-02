Vide-grenier du quartier Copernic Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 08:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Le célèbre vide-grenier du Quartier Copernic, organisé par les commerçants, se déroulera cette année le dimanche 13 septembre dans les rues Copernic, Cassini, Racine, Kléber.Les inscriptions sont ouvertes sur Hello Asso???? Encore plus de vide-greniers !

Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-du-quartier-copernic/evenements/vide-grenier-quartier-copernic-2026



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