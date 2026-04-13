Vide grenier du Réveil gajacais, Bords de Jalle, Saint-Médard-en-Jalles
Vide grenier du Réveil gajacais, Bords de Jalle, Saint-Médard-en-Jalles dimanche 10 mai 2026.
Vide grenier du Réveil gajacais Dimanche 10 mai, 09h00 Bords de Jalle Gironde
15€ les 5 mètres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Restauration sur place
Fête foraine.
Bulletins d’inscription sur notre site internet
Bords de Jalle Chemin de Cantelaude – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://reveilgajacaisblog.wordpress.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « reveilgajacais@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 23 63 42 03 »}]
Vide grenier
Parentalité : Réveil gajacais
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