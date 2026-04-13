Vide grenier du Réveil gajacais, Bords de Jalle, Saint-Médard-en-Jalles

Vide grenier du Réveil gajacais Dimanche 10 mai, 09h00 Bords de Jalle Gironde

15€ les 5 mètres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Restauration sur place

Fête foraine.

Bulletins d’inscription sur notre site internet

Bords de Jalle Chemin de Cantelaude – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://reveilgajacaisblog.wordpress.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « reveilgajacais@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 23 63 42 03 »}]

Vide grenier

Parentalité : Réveil gajacais