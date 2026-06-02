Saint-Rémy-de-Provence

Vide-grenier du St Rémois

Dimanche 11 octobre 2026 de 9h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Vide grenier du Saint-Rémois en centre ville le dimanche 11 octobre de 9h à 17h.

Le dimanche 11 octobre de 9h à 17h, vide grenier du St Rémois en centre ville.



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Centre ville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 08 31 labelunion13@gmail.com

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English :

Vide grenier du Saint-Rémois in the town centre on Sunday 11 October from 9am to 5pm.

L’événement Vide-grenier du St Rémois Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles