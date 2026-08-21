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VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION ! Montpellier

dimanche 13 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Bassin Jacques Coeur
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION !

Bassin Jacques Coeur Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Ne manquez pas la 13e édition 2026 de la brocante “Range ta chambre”, ce dimanche 13 septembre, de 9h à 16h au bassin Jacques-Cœur (Port Marianne) !
Parents, grands-parents, chineurs et curieux…

Ne manquez pas la 13e édition 2026 de la brocante “Range ta chambre”, ce dimanche 13 septembre, de 9h à 16h au bassin Jacques-Cœur (Port Marianne) !

Une journée entièrement consacrée à l’univers de l’enfant (0-16 ans)
livres, jouets, vêtements, matériel de puériculture… et bien d’autres trésors à dénicher dans un cadre idéal pour la balade.

Dimanche 13 septembre, de 9h à 16h

Accès tram lignes 1 & 3, arrêt Port Marianne
Stationnement gratuit dans les rues

Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires ou simplement en quête d’une sortie sympa en famille, cette brocante est faite pour vous !   .

Bassin Jacques Coeur Montpellier 34000 Hérault Occitanie   vivreparcmarianne@gmail.com

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English : VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION !

Don’t miss the 13th edition of the Tidy Up Your Room flea market in 2026, this Sunday, September 13, from 9 a.m. to 4 p.m. at the Bassin Jacques-Cœur (Port Marianne)!

L’événement VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION ! Montpellier a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 OT MONTPELLIER

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