Informations pratiques

Montpellier

VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION !

Bassin Jacques Coeur Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Ne manquez pas la 13e édition 2026 de la brocante “Range ta chambre”, ce dimanche 13 septembre, de 9h à 16h au bassin Jacques-Cœur (Port Marianne) !

Parents, grands-parents, chineurs et curieux…

Ne manquez pas la 13e édition 2026 de la brocante “Range ta chambre”, ce dimanche 13 septembre, de 9h à 16h au bassin Jacques-Cœur (Port Marianne) !

Une journée entièrement consacrée à l’univers de l’enfant (0-16 ans)

livres, jouets, vêtements, matériel de puériculture… et bien d’autres trésors à dénicher dans un cadre idéal pour la balade.

Dimanche 13 septembre, de 9h à 16h

Accès tram lignes 1 & 3, arrêt Port Marianne

Stationnement gratuit dans les rues

Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires ou simplement en quête d’une sortie sympa en famille, cette brocante est faite pour vous ! .

Bassin Jacques Coeur Montpellier 34000 Hérault Occitanie vivreparcmarianne@gmail.com

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English : VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION !

Don’t miss the 13th edition of the Tidy Up Your Room flea market in 2026, this Sunday, September 13, from 9 a.m. to 4 p.m. at the Bassin Jacques-Cœur (Port Marianne)!

L’événement VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION ! Montpellier a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 OT MONTPELLIER