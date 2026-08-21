VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION ! Montpellier
dimanche 13 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION !
Bassin Jacques Coeur Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Ne manquez pas la 13e édition 2026 de la brocante “Range ta chambre”, ce dimanche 13 septembre, de 9h à 16h au bassin Jacques-Cœur (Port Marianne) !
Parents, grands-parents, chineurs et curieux…
Ne manquez pas la 13e édition 2026 de la brocante “Range ta chambre”, ce dimanche 13 septembre, de 9h à 16h au bassin Jacques-Cœur (Port Marianne) !
Une journée entièrement consacrée à l’univers de l’enfant (0-16 ans)
livres, jouets, vêtements, matériel de puériculture… et bien d’autres trésors à dénicher dans un cadre idéal pour la balade.
Dimanche 13 septembre, de 9h à 16h
Accès tram lignes 1 & 3, arrêt Port Marianne
Stationnement gratuit dans les rues
Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires ou simplement en quête d’une sortie sympa en famille, cette brocante est faite pour vous ! .
Bassin Jacques Coeur Montpellier 34000 Hérault Occitanie vivreparcmarianne@gmail.com
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English : VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION !
Don’t miss the 13th edition of the Tidy Up Your Room flea market in 2026, this Sunday, September 13, from 9 a.m. to 4 p.m. at the Bassin Jacques-Cœur (Port Marianne)!
L’événement VIDE GRENIER ENFANT RANGE TA CHAMBRE 13E ÉDITION ! Montpellier a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 OT MONTPELLIER
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