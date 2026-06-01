Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute Ménigoute
Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute Ménigoute dimanche 21 juin 2026.
Ménigoute
Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute
Stade Ménigoute Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide grenier et fête de la musique organisés par la sep de Ménigoute.
Pour le vide grenier accueil des exposants a partir de 6h00 et le mètre est a 2 euros sur réservation.
Buvette et encas sur place avec concert. .
Stade Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 53 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute
L’événement Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute Ménigoute a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Ménigoute (Deux-Sèvres)
- Soirée Ginguette à la ferme SARL Gaillard La Bourronnière Ménigoute 10 juillet 2026
- Soirée Ginguette à la ferme SARL Gaillard La Bourronnière Ménigoute 18 septembre 2026
- SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute 19 septembre 2026
- SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS Ménigoute 23 octobre 2026