Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute Ménigoute dimanche 21 juin 2026.

Ménigoute

Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute

Stade Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide grenier et fête de la musique organisés par la sep de Ménigoute.

Pour le vide grenier accueil des exposants a partir de 6h00 et le mètre est a 2 euros sur réservation.

Buvette et encas sur place avec concert. .

Stade Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 53 02

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English : Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute

L’événement Vide grenier et Fête de la musique à Ménigoute Ménigoute a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine