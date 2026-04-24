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Vide Grenier et Village des créateurs Voulême

Vide Grenier et Village des créateurs Voulême

Vide Grenier et Village des créateurs Voulême dimanche 17 mai 2026.

Ville : 86400 Voulême

Département : Vienne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Voulême

Vide Grenier et Village des créateurs

Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Organisée par l’APE.
Pour les particuliers et professionnels.
Accueil des exposants dès 6h, sur l’aire de loisirs
2€ le mètre linéaire.
Bvette et restauration sur place.
Tombola

Marché des créateurs à la salle des fêtes de Voulême, de 9h à 19h.   .

Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 09 82 69 

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English : Vide Grenier et Village des créateurs

L’événement Vide Grenier et Village des créateurs Voulême a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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