Vide grenier Aire de loisirs Voulême
Vide grenier Aire de loisirs Voulême dimanche 17 mai 2026.
Voulême
Vide grenier
Aire de loisirs 1 allée de la Mairie Voulême Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide-grenier organisé par l’ape lizant-voulême, 10ème édition.
Ouvert aux particuliers et professionnels.
Buvette, restauration et tombola sur place. .
Aire de loisirs 1 allée de la Mairie Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 09 82 69
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Voulême a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou