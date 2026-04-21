Vide grenier Aire de loisirs Voulême

Voulême

Vide grenier

Aire de loisirs 1 allée de la Mairie Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide-grenier organisé par l’ape lizant-voulême, 10ème édition.

Ouvert aux particuliers et professionnels.

Buvette, restauration et tombola sur place. .

Aire de loisirs 1 allée de la Mairie Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 09 82 69

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Voulême a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou