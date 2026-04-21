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Vide grenier Aire de loisirs Voulême

Vide grenier Aire de loisirs Voulême

Vide grenier Aire de loisirs Voulême dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Aire de loisirs

Adresse : 1 allée de la Mairie

Ville : 86400 Voulême

Département : Vienne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Voulême

Vide grenier

Aire de loisirs 1 allée de la Mairie Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide-grenier organisé par l’ape lizant-voulême, 10ème édition.
Ouvert aux particuliers et professionnels.
Buvette, restauration et tombola sur place.   .

Aire de loisirs 1 allée de la Mairie Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 09 82 69 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Voulême a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou