AGENDA · Vichy
Vide grenier Fête / Faites le quartier Vichy
dimanche 20 septembre 2026 · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Vide grenier Fête / Faites le quartier
Place Jean Epinat Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez chiner, vendre, passer un bon moment et soutenir la vie du quartier !
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Place Jean Epinat Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com
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English :
Come browse, sell, have a good time, and support the neighborhood!
L’événement Vide grenier Fête / Faites le quartier Vichy a été mis à jour le 2026-07-08 par Vichy Destinations
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