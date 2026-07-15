Informations pratiques

Vichy

Vide grenier Fête / Faites le quartier

Place Jean Epinat Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez chiner, vendre, passer un bon moment et soutenir la vie du quartier !

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Place Jean Epinat Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com

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English :

Come browse, sell, have a good time, and support the neighborhood!

L’événement Vide grenier Fête / Faites le quartier Vichy a été mis à jour le 2026-07-08 par Vichy Destinations