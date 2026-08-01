Vide-grenier Stade de football La Meyze
dimanche 23 août 2026 · Stade de football · La Meyze
Informations pratiques
La Meyze
Vide-grenier
Stade de football 179 Route du Stade La Meyze Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Venez chiner dans les allées du vide-grenier pour découvrir la perle rare ou l’objet qui fera votre bonheur. Possibilité de restauration sur place le midi (Formule repas). .
Stade de football 179 Route du Stade La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 34 15 20
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier La Meyze a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Saint-Yrieix