Vide-grenier Stade de football La Meyze

dimanche 23 août 2026 · Stade de football · La Meyze

Informations pratiques

La Meyze

Vide-grenier

Stade de football 179 Route du Stade La Meyze Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez chiner dans les allées du vide-grenier pour découvrir la perle rare ou l’objet qui fera votre bonheur. Possibilité de restauration sur place le midi (Formule repas). .

Stade de football 179 Route du Stade La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 34 15 20

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier La Meyze a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Saint-Yrieix