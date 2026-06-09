Vide-grenier École élémentaire Pierre et Marie Curie Le Havre
Vide-grenier École élémentaire Pierre et Marie Curie Le Havre dimanche 14 juin 2026.
Le Havre
Vide-grenier
École élémentaire Pierre et Marie Curie 42 Avenue Maurice Pimont Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
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École élémentaire Pierre et Marie Curie 42 Avenue Maurice Pimont Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie poleorganisation.alabasket@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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