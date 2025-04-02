Vide-grenier Rue du stade Bord du Layon Lys-Haut-Layon samedi 11 juillet 2026.

Lys-Haut-Layon

Vide-grenier

Rue du stade Bord du Layon NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Vide grenier au sein d’une fête de village au bord du Layon le 11 Juillet 2026 de 6h00 à 18h00. Buvette et restauration sur place. .

Rue du stade Bord du Layon NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 20 61 61 92 comitedesfetesnueilsurlayon@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais