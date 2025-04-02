Vide-grenier Rue du stade Bord du Layon Lys-Haut-Layon
Vide-grenier Rue du stade Bord du Layon Lys-Haut-Layon samedi 11 juillet 2026.
Lys-Haut-Layon
Vide-grenier
Rue du stade Bord du Layon NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Vide grenier au sein d’une fête de village au bord du Layon le 11 Juillet 2026 de 6h00 à 18h00. Buvette et restauration sur place. .
Rue du stade Bord du Layon NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 20 61 61 92 comitedesfetesnueilsurlayon@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais
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