Vide grenier-maison à Saint-Martin-d’Arcé Saint-Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Vide grenier-maison à Saint-Martin-d’Arcé

Saint-Martin d’Arcé Quartier de la Noue Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

VIDE GRENIER-MAISON À SAINT MARTIN D’ARCÉ

Venez vous balader et chiner tout au long de la journée.

Buvette et snacking sur place .

Saint-Martin d’Arcé Quartier de la Noue Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire Cécile LE BRUN

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GARAGE SALE IN SAINT MARTIN D’ARCÉ

L’événement Vide grenier-maison à Saint-Martin-d’Arcé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert