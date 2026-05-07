Vide grenier-maison à Saint-Martin-d’Arcé Saint-Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou
Vide grenier-maison à Saint-Martin-d’Arcé Saint-Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou dimanche 6 septembre 2026.
Baugé-en-Anjou
Vide grenier-maison à Saint-Martin-d’Arcé
Saint-Martin d’Arcé Quartier de la Noue Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
VIDE GRENIER-MAISON À SAINT MARTIN D’ARCÉ
Venez vous balader et chiner tout au long de la journée.
Buvette et snacking sur place .
Saint-Martin d’Arcé Quartier de la Noue Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire Cécile LE BRUN
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English :
GARAGE SALE IN SAINT MARTIN D’ARCÉ
L’événement Vide grenier-maison à Saint-Martin-d’Arcé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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