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Vide grenier Tennis Mirabel-aux-Baronnies

Vide grenier Tennis Mirabel-aux-Baronnies dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Tennis

Adresse : Route de Nyons

Ville : 26110 Mirabel-aux-Baronnies

Département : Drôme

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Mirabel-aux-Baronnies

Vide grenier

Tennis Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Mirabel aux Baronnies. Restauration et buvette sur place.
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Tennis Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67  comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

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English :

Flea market organized by the Mirabel aux Baronnies festival committee. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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