Vide grenier Tennis Mirabel-aux-Baronnies
Vide grenier Tennis Mirabel-aux-Baronnies dimanche 26 avril 2026.
Mirabel-aux-Baronnies
Vide grenier
Tennis Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Mirabel aux Baronnies. Restauration et buvette sur place.
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Tennis Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
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English :
Flea market organized by the Mirabel aux Baronnies festival committee. Catering and refreshments on site.
L’événement Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale