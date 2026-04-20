Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies
Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies dimanche 10 mai 2026.
Mirabel-aux-Baronnies
Vide grenier
Tennis de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’APE Renaud Séchan organise un vide grenier au tennis de Mirabel-aux-Baronnies. Buvette et restauration sur place.
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Tennis de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 40 45 92
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English :
APE Renaud Séchan organizes a garage sale at the Mirabel-aux-Baronnies tennis court. Refreshments and catering on site.
L’événement Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale