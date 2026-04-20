Mirabel-aux-Baronnies

Vide grenier

Tennis de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’APE Renaud Séchan organise un vide grenier au tennis de Mirabel-aux-Baronnies. Buvette et restauration sur place.

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Tennis de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 40 45 92

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English :

APE Renaud Séchan organizes a garage sale at the Mirabel-aux-Baronnies tennis court. Refreshments and catering on site.

L’événement Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale