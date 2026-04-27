Vide grenier par l’association anim’ô espoir44 La coulée verte Guérande

Guérande

Vide grenier par l’association anim’ô espoir44

La coulée verte 5 Rue du Sénéchal Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

En faveur de l’association Anim’ô Espoir44 (refuge pour animaux).

Restauration possible le midi ainsi que divers stands gâteaux, crêpes, boissons ainsi qu’un stand dédié au bénévolat et aux questions relatives aux adoptions. .

La coulée verte 5 Rue du Sénéchal Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 84 10 34 68 animespoir44@orange.fr

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English :

L’événement Vide grenier par l’association anim’ô espoir44 Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44