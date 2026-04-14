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Vide-Grenier, par l’association RIRE Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire

Vide-Grenier, par l’association RIRE Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Salle des Ribandeaux

Adresse : 2 Rue des Ribandeaux

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Vide-Grenier, par l’association RIRE

Salle des Ribandeaux 2 Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

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Salle des Ribandeaux 2 Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 76 44 66 

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English :

L’événement Vide-Grenier, par l’association RIRE Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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