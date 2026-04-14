Vide-Grenier, par l’association RIRE Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire

Talmont-Saint-Hilaire

Vide-Grenier, par l’association RIRE

Salle des Ribandeaux 2 Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

.

Salle des Ribandeaux 2 Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 76 44 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-Grenier, par l’association RIRE Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral