Vide grenier Village de Charrées Retournac
Vide grenier Village de Charrées Retournac vendredi 8 mai 2026.
Retournac
Vide grenier
Village de Charrées Charrées Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Vide grenier au village de Charrées, avec restauration et buvette sur place. Inscriptions par email.
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Village de Charrées Charrées Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes dynacharrees@gmail.com
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English :
Flea market in the village of Charrées, with catering and refreshments on site. Registration by email.
L’événement Vide grenier Retournac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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