Vide grenier Village de Charrées Retournac

Retournac

Vide grenier

Village de Charrées Charrées Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 07:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Vide grenier au village de Charrées, avec restauration et buvette sur place. Inscriptions par email.

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Village de Charrées Charrées Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes dynacharrees@gmail.com

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English :

Flea market in the village of Charrées, with catering and refreshments on site. Registration by email.

L’événement Vide grenier Retournac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire