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Vide grenier Village de Charrées Retournac

Vide grenier Village de Charrées Retournac vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Village de Charrées

Adresse : Charrées

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Retournac

Vide grenier

Village de Charrées Charrées Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Vide grenier au village de Charrées, avec restauration et buvette sur place. Inscriptions par email.
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Village de Charrées Charrées Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   dynacharrees@gmail.com

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English :

Flea market in the village of Charrées, with catering and refreshments on site. Registration by email.

L’événement Vide grenier Retournac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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